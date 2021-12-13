الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تُحقق فى سقوط طفلة من الطابق الثالث بالشرقية

سقوط طفلة من الطابق
سقوط طفلة من الطابق الثالث

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة إصابة طفلة بكسور وجروح متعددة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها الكائن بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى فاقوس المركزى بوصول الطفلة حلا البالغ عمرها 9 سنوات مصابة بكسر فى الجمجمة ونزيف بالرأس وجروح متعددة.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، إلى أن الطفلة كانت تلهو بشرفة مسكنها الكائن بالطابق الثالث وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت من علو على الأرض وسط ذهول أسرتها وذويها وجيرانها وأنه لا توجد شبهة جنائية في سقوطها، تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمي عطا الله المحامي العام لنيابات شمال الشرقية .

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