صعود معظم أسواق الخليج مع تراجع المخاوف من أوميكرون

أغلقت غالبية أسواق الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين، مع تحسن إقبال المستثمرين على الشراء وسط تنامي الاعتقاد بأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا لا يسبب أعراضا شديدة.



وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مدعوما بزيادة سهم مصرف الراجحي بنسبة واحد بالمئة.



وقالت المملكة أمس الأحد، إنها تتوقع أن تحقق العام المقبل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عشر سنوات، إذ تعتزم تقييد الإنفاق العام على الرغم من زيادة كبيرة في أسعار النفط ساعدت في إعادة ملء خزائن المملكة التي استنزفتها جائحة كورونا.



وأظهرت الميزانية كذلك اعتزام الرياض خفض الإنفاق العسكري العام المقبل بنحو عشرة بالمئة عن تقديراته لعام 2021 في إشارة إلى أن تكلفة الحرب الدائرة في اليمن المجاور بدأت في التراجع، وارتفع سهم الاتصالات السعودية 2.4 بالمئة معوضا أغلب خسائره أمس التي بلغت نحو ثلاثة بالمئة بعد أن تحدد السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم عند 100 ريال للسهم عند الحد الأدنى من النطاق الاسترشادي الذي تراوح ما بين 100 و116 ريالا.



ومن المنتظر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية السعودي) 12 مليار ريال (3.20 مليار دولار) من بيع حصة ستة بالمئة من أسهم اتصالات السعودية.



وارتفع مؤشر دبي 0.5 بالمئة وقاد الصعود سهم إعمار العقارية الذي زاد 1.8 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي الذي صعد 0.9 بالمئة.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم السبت إن نائب حاكم الإمارة ووزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد أعلن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) في سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر قطر 0.3 بالمئة مدعوما بزيادة بنسبة 0.6 بالمئة في سهم مصرف قطر الإسلامي.



وخسر مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة متأثرا بنزول سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 2.3 بالمئة.