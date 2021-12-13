إحالة المتهمة بخطف رضيع من مستشفى بالشرقية إلى الجنايات

أحالت نيابات شمال الشرقية، المتهمة بخطف طفل حديث الولادة، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، بلاغًا في 29 سبتمبر الماضي، من عامل زراعي بقيام سيدة مجهولة بخطف طفله الرضيع عقب ولادته بساعات قليلة.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد عنتر رئيس فرع البحث بالشرق، إلى أن مرتكبة الواقعة ربة منزل متزوجة، من منشأة أبوعمر، وأنها عقدت العزم على خطف طفل حديث الولادة للتخلص من معايرة زوجات أشقاء زوجها بعدم إنجاب الذكور وإنجابها البنات، وأنها أوهمت زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهلها وجيرانها.

وتوجهت السيدة إلى مستشفى الحسينية المركزي، في يوم الحادث، وتسللت إلى عنبر النساء وعلمت أن ربة منزل وضعت مولودًا ذكرًا، فتوددت إليها وأخبرتها أن ابنتها وضعت توأمًا، وتم إيداعهما في حضانة الأطفال، وأبدت استعدادها لخدمتها، وأثناء ذلك قامت طبيبة النساء والتوليد بالمرور عليها، وطلبت من زوجها مساعدتها على السير للتصريح بخروجها، وتركت طفلها الرضيع بأيدي السيدة المجهولة، التي سارعت بالهروب بالطفل والاختفاء عن الأعين.

وتم القبض عليها وبحوزتها الطفل الرضيع وإعادته لأسرته، وإحالة المتهمة للنيابة التي قررت حبسها 4 أيام وتقديمها لمحاكمة عاجلة.