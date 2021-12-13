رئيس جنوب إفريقيا يحث شعبه على ضرورة التطعيم بعد إصابته بكورونا

أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن إصابته بفيروس كورونا يجب أن تكون بمثابة تحذير لمواطني بلاده ليتم تطعيمهم بشكل كامل ضد الجائحة، وأن يظلوا يقظين ضد التعرض للإصابة.

وذكرت صحيفة "إي أفريكا" الجنوب إفريقية، أن الرئيس رامافوزا، دعا المواطنين إلى ضرورة الحصول على اللقاح لتفادي متغيرات كورونا.

وكشف متحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا، في تصريح خاصة لتليفزيون "سكاي نيوز"، اليوم الإثنين، أن حالة الرئيس الصحية جيدة بشكل عام، منوهًا بأنه يتحلى بمعنويات عالية.

ويخضع رئيس جنوب إفريقيا، الذي حصل على تطعيم كامل، في عزلة ذاتية في كيب تاون، وقد فوض جميع المسئوليات إلى نائب الرئيس ديفيد مابوزا للأسبوع المقبل.

وكانت الرئاسة في جنوب إفريقيا، قد أعلنت، أمس، أن الاختبارات أثبتت إصابة الرئيس سيريل رامافوزا، بفيروس كورونا، لكن الأعراض التي يعاني منها طفيفة، وكان رامافوزا، قد شارك، أمس الأحد، في مراسم تأبين أقامته الدولة بالعاصمة كيب تاون، للرئيس الأسبق الراحل فريديريك ويليم دي كليرك، حيث شعر بعدها رامافوزا، بأن حالته غير جيدة، وأجرى اختبارات طبية أظهرت نتائج إيجابية للمرض، فيما أفاد من يتواصلون معه بأنه بخير وأن الأمر يمكن السيطرة عليه ولا يهدد حياته.

وأشارت القناة إلى أنه يكاد يكون من المؤكد إصابة رامافوزا، بالسلالة المتحورة من كورونا، المعروفة بـ"أوميكرون"، حيث إن الغالبية العظمى من الحالات بجنوب إفريقيا مصابة به.