الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تطور برنامج ذكاء اصطناعى على قدم المساواة مع محترفى «تكساس هولدم بوكر»

الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى

طور علماء صينيون برنامج ذكاء اصطناعي (AI) سريع التفكير، وعلى قدم المساواة مع اللاعبين البشريين المحترفين في لعبة المواجهة غير المحدودة "تكساس هولدم بوكر".

وتعادل برنامج الذكاء الاصطناعي المسمى "ألفا هولدم" مع أربعة لاعبين بشريين متطورين في مسابقة "10 آلاف يد من لاعبين" بعد ثلاثة أيام من التدريب الذاتي، وفقًا لورقة سيتم تقديمها في مؤتمر "AAAI 2022"، وهو مؤتمر عالمي للذكاء الاصطناعي سيعقد في فانكوفر في فبراير من العام المقبل.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الإثنين، تعد "تكساس هولدم بوكر" لعبة شائعة ينخدع فيها اللاعبون ويخدعون الآخرين، وهي تشبه مشاكل العالم الحقيقي أكثر من لعبة الشطرنج، لأن القرارات تُتخذ بمعلومات غير كاملة.

وأفاد باحثون من معهد الأتمتة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم "CAS" أن "ألفا هولدم"، وهو متعلم سريع، استخدم فقط حوالي من 3 إلى 4 مللي ثانية لكل حركة، أي حوالي 1000 مرة أسرع من الجيل الأول من مشغلات "هولدم AI" "ديب ستاك" و"ليبراتوس".

وحصل “ألفا هولدم” على أفضل من "ديب ستاك" في مسابقة 100 ألف يد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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