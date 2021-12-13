الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بريطانيا: وفاة مريض إثر إصابته بمتحور أوميكرون

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، وفاة شخص إثر إصابته بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، المعروف بـ"أوميكرون".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - حسبما نقل تليفزيون "سكاي نيوز" الناطق باللغة الإنجليزية - "تم تأكيد وفاة مريض على الأقل بسبب أوميكرون".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد حذر، في وقت سابق اليوم، من مغبة تهاون الشعب البريطاني بخطورة متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مستويات الاحتجاز في المستشفيات تضاعفت في جنوب إفريقيا خلال أسبوع واحد بسبب المتحور، كما أنه بالفعل يوجد مصابون بمتحور "أوميكرون" في مستشفيات بريطانيا.

ومن جهته، حث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، المواطنين على الحصول على جرعة معززة من لقاحات كورونا بأسرع وقت ممكن، بعدما أعلنت البلاد تسجيل 1239 حالة إصابة بـ"أوميكرون" أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمتحور في البلاد إلى 3137 حالة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

«مسجل خطر وسيدة العقل المدبر».. القصة الكاملة للتسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

بعد قليل.. «الداخلية» تكشف حقيقة «التسريب المفبرك»

سُكر ورعونة وإهمال.. كريم الهوارى يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات

ابنة رشوان توفيق تقيم دعوى ثالثة لبطلان بيع فيلا بـ5 ملايين جنيه لشقيقتها (انفراد)

متهم فى «التسريبات المفبركة»: «عبدالله الشريف نشر تسجيلات غير حقيقية بصوتى على تويتر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

القس رفعت فكرى يكتب: فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

لواء حمدى البطران يكتب: الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

ناهد السيد

الحقيبة السوداء للتعليم

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«بنك إسرائيل» يلغى تدابير التيسير الائتمانى المرتبطة بكورونا

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني