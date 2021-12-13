رئيس وزراء بريطانيا: وفاة مريض إثر إصابته بمتحور أوميكرون

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، وفاة شخص إثر إصابته بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، المعروف بـ"أوميكرون".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - حسبما نقل تليفزيون "سكاي نيوز" الناطق باللغة الإنجليزية - "تم تأكيد وفاة مريض على الأقل بسبب أوميكرون".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد حذر، في وقت سابق اليوم، من مغبة تهاون الشعب البريطاني بخطورة متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مستويات الاحتجاز في المستشفيات تضاعفت في جنوب إفريقيا خلال أسبوع واحد بسبب المتحور، كما أنه بالفعل يوجد مصابون بمتحور "أوميكرون" في مستشفيات بريطانيا.

ومن جهته، حث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، المواطنين على الحصول على جرعة معززة من لقاحات كورونا بأسرع وقت ممكن، بعدما أعلنت البلاد تسجيل 1239 حالة إصابة بـ"أوميكرون" أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمتحور في البلاد إلى 3137 حالة.