محافظ المنيا يتفقد عددا من أراضي أملاك الدولة المجاورة للمنطقة الصناعية

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، لمعاينة عدد من أراضي أملاك الدولة، وللتأكد من موقفها القانوني ومدي تقديم المواطنين لطلبات تقنين أوضاع تلك الأراضي المجاورة للمنطقة الصناعية، حيث شدد المحافظ على انه لا تهاون في حق الدولة، وأنه سيتم تنفيذ الإزالة الفورية، في حالة ثبوت عدم التقدم بطلبات لتقنين تلك الأراضي، جاء ذلك بحضور المهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة، ومسؤولي أملاك الوحدة المحلية.

وجه المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد، لحصر تلك الأراضي والتأكد من مدى تقديم طلبات تقنين من المواطنين ، موجها بتنفيذ الإزالة الفورية حيال المواطنين المتعدين على أملاك الدولة.

وقال المحافظ، إنه يجري تنظيم حملات لإزالة كافة التعديات، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بسرعة التقديم لتقنين وضع الأراضي الحاصلين عليها طبقا لإحكام القانون، وتجنيا لتنفيذ الازالة الفورية لكافة المخالفات والتعديات، مؤكداً على ان المحافظة مستمرة في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد قاد اليوم الاثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بشوارع أحياء وسط وشمال مدينة المنيا، وذلك بهدف القضاء على كافة التعديات على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وكلف "القاضي"، السكرتير العام المساعد، بالاستمرار في رفع الإشغالات وإزالة التعديات لتشمل جميع أحياء المدينة، مع تحرير محاضر للمخالفين، بهدف القضاء على العشوائية وكافة مظاهر التعديات على حرم الطريق، لتحقيق الصالح العام للمواطنين.