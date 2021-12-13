الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«معجم الشارع» ندوة لجمعية الفكر العمراني عبر الإنترنت.. الأحد

معجم الشارع
معجم الشارع

تنظم جمعية الفكر العمراني والمعروفة بـ"مجاورة" ندوة بعنوان “معجم الشارع” وذلك يوم الأحد الموافق 17 يناير، في تمام السابعة والنصف مساءً، عبر الانترنت، ستقام الندوة باللغة الإنجليزية.

ويتبنى "معجم الشارع" حقيقة أن المدينة تتغير والشوارع تتحول، ولذلك لا يمكن الاعتماد على تعريفات فردية وافتراضات ومجموعة ثابتة من القواعد التي تنظمهما. كما يؤمن المعجم بالحاجة إلى مراجعة المعرفة والخبرة التي بنتها مجاورة في الخليفة والقاهرة التاريخية، من أجل معالجة عملها بشكل أفضل في الشوارع والحي في المستقبل.

هدف المشروع هو اشتقاق التعريفات من العيش والانتماء والتعامل كجزء من الشوارع. من خلال التعريفات القائمة على الاستخدام والوقت والعمل والنفع وما إلى ذلك، فإن الهدف هو التوصل إلى تعريفات أخرى من شأنها أن تنتج فهمًا مختلفًا للشارع.

في هذه الندوة الإلكترونية، سيقوم ميرف بدير وأحمد طارق بمشاركة نتائج الورش وتطوير والبحث ككل. وسيدير النقاش عمر القوصي.

"معجم الشارع" هو مشروع ممتد من أجدد سلسلة من المطبوعات بعنوان أوراق مجاورة، وهذه الندوة جز من احتفاليات الذكرى العاشرة لمجاورة.
 

عن أوراق مجاورة: في عام 2020، وفي محاولة لهيكلة عمليات مشاركة وتبادل المعرفة، بدأت جمعية الفكر العمراني–مجاورة في إنتاج سلسلة المطبوعات غير الدورية: أوراق مجاورة. تساهم أوراق مجاورة في نشر مخرجات الأبحاث التطبيقية لجمعية الفكر العمراني–مجاورة في القاهرة، وهي متاحة للتنزيل عبر الإنترنت، ومن خلال عدد محدود من الطبعات. من المخطط أن تضم السلسلة نتاج أبحاث الباحثين والممارسين أيضًا حول الموضوعات المتعلقة بالبيئة المبنية. قامت جمعية الفكر العمراني-مجاورة من خلال أوراق مجاورة بنشر نتائج دراستها الخاصة بخطة الحفاظ والإدارة لمنطقة شارع الخليفة، ومعايير التصميم في القاهرة التاريخية للمباني واستخدامات الأراضي والمناطق المفتوحة، ودراسة خصائص عناصر شارع الخليفة.

 

جمعية الفكر العمراني مجاورة ندوة معجم الشارع الإنترنت المدينة والشوارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

«مسجل خطر وسيدة العقل المدبر».. القصة الكاملة للتسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

بعد قليل.. «الداخلية» تكشف حقيقة «التسريب المفبرك»

سُكر ورعونة وإهمال.. كريم الهوارى يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات

ابنة رشوان توفيق تقيم دعوى ثالثة لبطلان بيع فيلا بـ5 ملايين جنيه لشقيقتها (انفراد)

متهم فى «التسريبات المفبركة»: «عبدالله الشريف نشر تسجيلات غير حقيقية بصوتى على تويتر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

القس رفعت فكرى يكتب: فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

لواء حمدى البطران يكتب: الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

ناهد السيد

الحقيبة السوداء للتعليم

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«بنك إسرائيل» يلغى تدابير التيسير الائتمانى المرتبطة بكورونا

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني