«معجم الشارع» ندوة لجمعية الفكر العمراني عبر الإنترنت.. الأحد

تنظم جمعية الفكر العمراني والمعروفة بـ"مجاورة" ندوة بعنوان “معجم الشارع” وذلك يوم الأحد الموافق 17 يناير، في تمام السابعة والنصف مساءً، عبر الانترنت، ستقام الندوة باللغة الإنجليزية.

ويتبنى "معجم الشارع" حقيقة أن المدينة تتغير والشوارع تتحول، ولذلك لا يمكن الاعتماد على تعريفات فردية وافتراضات ومجموعة ثابتة من القواعد التي تنظمهما. كما يؤمن المعجم بالحاجة إلى مراجعة المعرفة والخبرة التي بنتها مجاورة في الخليفة والقاهرة التاريخية، من أجل معالجة عملها بشكل أفضل في الشوارع والحي في المستقبل.

هدف المشروع هو اشتقاق التعريفات من العيش والانتماء والتعامل كجزء من الشوارع. من خلال التعريفات القائمة على الاستخدام والوقت والعمل والنفع وما إلى ذلك، فإن الهدف هو التوصل إلى تعريفات أخرى من شأنها أن تنتج فهمًا مختلفًا للشارع.

في هذه الندوة الإلكترونية، سيقوم ميرف بدير وأحمد طارق بمشاركة نتائج الورش وتطوير والبحث ككل. وسيدير النقاش عمر القوصي.

"معجم الشارع" هو مشروع ممتد من أجدد سلسلة من المطبوعات بعنوان أوراق مجاورة، وهذه الندوة جز من احتفاليات الذكرى العاشرة لمجاورة.



عن أوراق مجاورة: في عام 2020، وفي محاولة لهيكلة عمليات مشاركة وتبادل المعرفة، بدأت جمعية الفكر العمراني–مجاورة في إنتاج سلسلة المطبوعات غير الدورية: أوراق مجاورة. تساهم أوراق مجاورة في نشر مخرجات الأبحاث التطبيقية لجمعية الفكر العمراني–مجاورة في القاهرة، وهي متاحة للتنزيل عبر الإنترنت، ومن خلال عدد محدود من الطبعات. من المخطط أن تضم السلسلة نتاج أبحاث الباحثين والممارسين أيضًا حول الموضوعات المتعلقة بالبيئة المبنية. قامت جمعية الفكر العمراني-مجاورة من خلال أوراق مجاورة بنشر نتائج دراستها الخاصة بخطة الحفاظ والإدارة لمنطقة شارع الخليفة، ومعايير التصميم في القاهرة التاريخية للمباني واستخدامات الأراضي والمناطق المفتوحة، ودراسة خصائص عناصر شارع الخليفة.