85 يومًا من الثوران.. بركان لابالما يسجل رقما قياسيا جديدا

أصبح الثوران البركاني في جزر الكناري الذي اندلع في 19 سبتمبر هو الأطول على الإطلاق في لا بالما بعد 85 يومًا من الثوران، ولم يظهر البركان أي علامات على الانتهاء.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، ان بركان كومبر فيجا قد دمر منذ ذلك الحين ما يقرب من 3 آلاف مبنى محلي وأجبر الآلاف على ترك منازلهم.

وتابعت أنه بعد عدة أيام من النشاط المنخفض المستوى، نسف البركان أمس سحابة كبيرة من الرماد في السماء وأنتجت انفجارات عالية حيث عاد النشاط له مرة أخرى بشكل مفاجئ.

ونشر معهد جزر الكناري للبراكين في وقت سابق أمس مقطع فيديو يظهر فيه عمود كثيف من الرماد يتصاعد من البركان بعد ظهر اليوم عبر تطبيق التدوين العالمي "تويتر"

وعلق على الفيديو قائلا "عمود مكثف من الرماد في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الكناري"، فيديو مسجل من سد دوس بينوس.

وقد تصاعد ثورات البركان وانحسر منذ أن بدأ لأول مرة وقال خبراء إسبان في البداية إنه قد يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

واوضحت الصحيفة ان هدوء نشاط البركان مؤخرا دفع بعض العائلات التي تم إجلاؤها في أعقاب ثوران البركان إلى العودة الى لا بالما هذا الأسبوع بعد قرابة ثلاثة أشهر من الرحيل، بعد ان دمرت الحمم البركانية المنازل خلال ثوران بركاني في قرية لاس مانشاس بجزيرة لا بالما الكناري يوم الاثنين

واكدت الصحيفة انه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى لا بالما بسبب الرماد الناتج عن بركان كومبري فيجا، حيث فتحت ستة فتحات تهوية جديدة، مما أدى إلى سباق بين الحمم البركانية نحو مناطق لم تمسها من قبل بسرعة 20 قدمًا في الدقيقة.

وسجلت السلطات 24 زلزالا في الفترة من السبت إلى الأحد لكن السكان المحليين لم يشعروا بأي منها.