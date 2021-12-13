الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لينك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيًا عبر موقع النيابة العامة

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية من الكلمات البحثية التي تتصدر محرك البحث العالمي جوجل يوميًا، ويحصد نسب مشاهدة عالية من قبل الكثير من ماكي السيارات والمركبات لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وأبرز الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة ورسوم استخراجها.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا 

يستطيع مالكي السيارات الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الذي خصصته الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية للمواطنين، وذلك بغرض تفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط (من هنا)

الضغط على أيقونة الاستعلام عن إجمالي قيمة المخالفات من القائمة الرئيسية للموقع 

كتابة كافة البيانات المطلوبة عن صاحب السيارة المستعلم عنها (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة نوع ولون السيارة المستعلم عن مخالفاتها 

كتابة رقم اللوحة المعدنية أرقام وحروف 

الضغط على زر الاستعلام 

ظهور كافة المعلومات المستعلم عنها (إجمالي مبلغ التصالح على المخالفات المرورية)

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حملات مكبرة لرصد مخالفات السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

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الداخلية: تحرير 2804 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى

أبرز الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 

يستطيع المواطنين الراغبين في استخراج رخصية قيادة سيارة سواء ملاكي أو مهنية تحضير الأوراق التالية قبل تقديم طلب الاستخراج والتي تتمثل فيما يلي :-

  • شهادة ميلاد كمبيوتر الراغب في استخراج الرخصة للتأكد من تخطى الطالب سن الـ18
  • صورة  الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل
  • صورة من شهادة التخرج والأصل للاطلاع عليها
  • عدد 4 صور شخصية حديثة 4*6
  • الطلب رقم 256 يتم الحصول عليه من مقر الإدارة العامة للمرور
  • كشف طبي شامل لأمراض البطانية و نظر
  • اجتياز المتقدم للحصول على الرخصة لاختبارات القيادة والإشارات.

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رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية 

رسوم استخراج رخصة القيادة 2021                       

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة ورسوم استخراج رخصة القيادة من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية وتشمل رسوم ضريبة الرخصة الخاصة وقدرها 615 جنيها واستمارة بيانات وتقدر بـ105 و رسوم التأمين الإجباري ومصاريف فتح ملف بـ35 ورسوم الكشف الطبي 285 ورسوم نموذج 256 ويقدر بـ7 جنيهات ورسوم اختبارات إشارات زقدره 10 جنيهات وطابع شرطة قدره 15 جنيها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة المخالفات المرورية المخالفات رقم اللوحة وزارة الداخلية موقع وزارة الداخلية السيارات الإدارة العامة للمرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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