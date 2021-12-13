لينك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيًا عبر موقع النيابة العامة

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية من الكلمات البحثية التي تتصدر محرك البحث العالمي جوجل يوميًا، ويحصد نسب مشاهدة عالية من قبل الكثير من ماكي السيارات والمركبات لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وأبرز الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة ورسوم استخراجها.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا

يستطيع مالكي السيارات الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الذي خصصته الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية للمواطنين، وذلك بغرض تفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط (من هنا)

الضغط على أيقونة الاستعلام عن إجمالي قيمة المخالفات من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة كافة البيانات المطلوبة عن صاحب السيارة المستعلم عنها (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة نوع ولون السيارة المستعلم عن مخالفاتها

كتابة رقم اللوحة المعدنية أرقام وحروف

الضغط على زر الاستعلام

ظهور كافة المعلومات المستعلم عنها (إجمالي مبلغ التصالح على المخالفات المرورية)

أبرز الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

يستطيع المواطنين الراغبين في استخراج رخصية قيادة سيارة سواء ملاكي أو مهنية تحضير الأوراق التالية قبل تقديم طلب الاستخراج والتي تتمثل فيما يلي :-

شهادة ميلاد كمبيوتر الراغب في استخراج الرخصة للتأكد من تخطى الطالب سن الـ18

صورة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل

صورة من شهادة التخرج والأصل للاطلاع عليها

عدد 4 صور شخصية حديثة 4*6

الطلب رقم 256 يتم الحصول عليه من مقر الإدارة العامة للمرور

كشف طبي شامل لأمراض البطانية و نظر

اجتياز المتقدم للحصول على الرخصة لاختبارات القيادة والإشارات.

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رسوم استخراج رخصة القيادة 2021

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة ورسوم استخراج رخصة القيادة من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية وتشمل رسوم ضريبة الرخصة الخاصة وقدرها 615 جنيها واستمارة بيانات وتقدر بـ105 و رسوم التأمين الإجباري ومصاريف فتح ملف بـ35 ورسوم الكشف الطبي 285 ورسوم نموذج 256 ويقدر بـ7 جنيهات ورسوم اختبارات إشارات زقدره 10 جنيهات وطابع شرطة قدره 15 جنيها.