«تطوير الخدمات الطبية وصحة المواطن المصري» ندوة بمركز النيل للإعلام بالغربية

عقد مركز النيل للإعلام بزفتي ندوة بعنوان "تطوير الخدمات الطبية و صحة المواطن المصري"، وذلك بهدف رفع الوعي الصحى لدى المواطنين.

تحدثت فى اللقاء الدكتورة زينب عميرة، مدير الإدارة الصحية بزفتى، ووسام عبد اللطيف مسئول الثقافة الصحية بزفتى، في البداية وضحت الدكتورة زينب عميرة، مدير الإدارة الصحية بزفتى، انواع واشكال الخدمات الطبية المقدمة بمركز ومدينة زفتى على جميع المستويات وكافة مجالات الخدمات الصحية، وتطرقت إلى أهمية المبادرات الرئاسية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع بجميع قرى مصر.

وأكدت على مدى أهمية تقديم الخدمات الطبية والمشاركة الفعالة للمجمتع المدني خاصة في تلقي المواطنين لقاح كورونا وأهميته لحماية المواطن من خطر الفيروس وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتحدثت أيضًا عن كيفية تحقيق التفاعل داخل النطاق الصحي ومدى ارتباطه بالرعاية الصحية الأساسية حيث تلعب الندوات التوعوية دوراً هاماً في حل المشكلات الناتجة عن تفهم بعض المواطنين لتلقي الخدمة وتحديد بعض الإجراءات التي يمكن استخدامها للوصول بالخدمة الطبية إلى أعلى مستوى من الكفاءة للعاملين بالقطاع الصحي وتوفير فرق التطعيم المتنقلة الخاصة بتطعيم لقاح كورونا.

كما تطرقت الدكتورة زينب عميرة، إلى التوعية بحملة شلل الأطفال وأهميتها في الحماية من انتشار المرض للقضاء عليه ولتأمين الأجيال القادمة لعدم نقل العدوى من خلال الوفود القادمة إلى مصر التي تحمل المرض وتؤدي إلى نقله وانتشاره.

من جهتها أشارت وسام عبداللطيف، مسئول الثقافة، إلى أهمية دور الثقافة في تطور الخدمات الطبية من خلال زيارات الرائدات الريفيات ودورهم في توعيه الأسر بكافة الخدمات الطبية سواء أن كانت تنظيم أسرة و أهمية المبادرات الرئاسية من 100 مليون صحة إلى مبادرة تطعيم كورونا.

وفي نهاية اللقاء أوصت الدكتورة زينب الشباب إلى تفهم مهمتهم في وقاية أنفسهم والآخرين من أي خطر شائع بالتثقيف والتوعية والبحث عن المعلومات المفيدة وتجنب الأشياء الضارة سواء كان بالفعل أو باللفظ.