الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خلال مشاركة غرفة الصناعات الغذائية بالدورة السادسة من معرض فوود افريكا ٢٠٢١

إطلاق برنامج تدريبيي لاشتراطات سلامة الغذاء بجميع المحافظات

المهندس أشرف الجزايرلي
المهندس أشرف الجزايرلي

قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تقدم الدعم الكامل للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من مبادئ وأهداف التنميه المستدامه في قطاع الصناعات الغذائية.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة لمناقشة “سلامة الغذاء - الطريق نحو المستقبل”، على هامش مشاركة الغرفة بجناح بالدورة السادسة من معرض فوود افريكا وباك بروسيس ٢٠٢١، يضم نحو ٢٨٥ شركة ومنشأة غذائية من الاعضاء أمس الأحد، والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمشاركة 400 شركة محلية وعالمية.
وقدم المهندس أشرف الجزايرلي، الشكر لجميع القائمين على التنظيم المشرف للمعرض الدولي للصناعات الغذائية فوود افريكا، كما توجه بالشكر إلى الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجميع العاملين بالهيئة علي المجهودات المبذوله والتعاون المثمر والبناء مع الغرفة لتطبيق منظومه سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدوليه، ما أشاد بمجهودات المجلس التصديري للصناعات الغذائية لدعم المصدرين ورفع قدراتهم التنافسية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

ولفت “الجزايرلي”، إلى أن نشر الوعي بسلامة الغذاء في مصر يمثل أولوية في استراتيجية عمل المجلس الجديد للبناء علي إنجازات مجالس إدارات الغرفة علي مدي نحو ١٨ عاما ومجهوداتهم في إنشاء هيئة موحدة للرقابة على الغذاء في مصر.

 وأشار غلى أن ما قامت به الهيئة من مجهود عظيم يفوق جميع التوقعات في هذه الفترة الزمنية من صدور اللائحة التنفيذية لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ٢٠١٩، كما أن اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة عاجلة العديد من الإشكالات من الناحية الفنية والرقابة على الواردات.

وأعلن "الجزايرلي" عن إطلاق برنامجًا تدريبي لتوافق المنشآت الغذائية مع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في كافة محافظات الجمهورية من خلال  الخبراء والمتخصصين بالغرفة. وتم بالفعل عقد  الغرفة للعديد من الفعاليات بحضور رئيس الهيئة في عدد من المحافظات (الغربية وشبين الكوم والدقهلية وغيرها ) لنشر مفاهيم سلامة الغذاء.

غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات المصرية سلامة الغذاء معرض فوود أفريكا المجلس التصديري للصناعات الغذائية إطلاق برنامجا تدريبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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