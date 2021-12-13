الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

أُصيب 5 أشخاص قبل قليل، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية "زهرة" التابعة لدائرة مركز كفر الدوار طريق ترعة المحمودية، بمحافظة البحيرة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ترعة المحمودية، أمام قرية "زهرة" التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص، تبيَّن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المُشار إليه، الأمر الذي أدى إلى إصابة كل من: "أبو اليزيد محمود الشرقاوي" ٥٥ سنة مقيم بمدينة طنطا محافظة الغربية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد شاكر شمه" ٢٥ سنة مقيم بناحية مدينة دمنهور مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بفروة الرأس. 

كما أُصيب "محمد أحمد زقزوق" ٣٥ سنة مقيم بناحية مركز شبراخيت، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد حسن صومع" ٣٧ سنة مقيم بناحية مدينة دمنهور، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم،و"مروة معاذ عاشور"٤٠ سنة مقيمة في مدينة دمنهور، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين لمستشفى كفر الدوار العام، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

الطريق الزراعي انقلاب سيارة ميكروباص حادث تصادم وزير الداخلية

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محو ثقافة العداء للسياحة

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