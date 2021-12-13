الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي عدد من المواطنين ويقرر صرف مساعدات مالية

محافظ المنوفية يلتقي
محافظ المنوفية يلتقي عدد من المواطنين

التقى اليوم  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام مواطن من ذوي الهمم من ناحية قرية سمادون مركز أشمون يعاني من بتر فى ذراعه الأيسر ويعول 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة وليس لديه مصدر رزق ثابت وعلى الفور قرر محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة تساعده على توفير متطلبات أسرته ومراعاة لظروفه الاجتماعية. 

كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن من كفر الغريب – مركز أشمون  فقد زوجته في حادث قطار وليس لديه مصدر دخل ثابت وذلك لمساعدته علي تحمل أعباء المعيشة واحتياجات أولاده الاربعة فى مراحل التعليم المختلفة.

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية المستمرة لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية وعقب لقائه بهم في جولته أمس بمدينة أشمون وأكد محافظ المنوفية على ضرورة تقديم يد العون والمساعد لتلك الأسر لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

ومن جانبهم أعرب المواطنان عن سعادتهما لما لمسوه من اهتمام وتقدير من محافظ المنوفية ورعايته للأسر الأولى بالرعاية وتلبية متطلباتهم. 

اجتماع المواطنين تعليم ابراهيم احمد قرية المنوفية محافظ مساعدات

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محو ثقافة العداء للسياحة

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