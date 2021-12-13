الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تلاميذ يجهلون القراءة والكتابة».. مفاجآت فى تصحيح امتحانات رابعة ابتدائي

طارق شوقى
طارق شوقى

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن استجابة طلاب الصف الرابع الابتدائي المنهج الجديد كبيرة جدًا، مشيرة إلى أن الطلاب جاوبوا على الأسئلة بذكاء ومهارة.

وأشارت المصادر لـ"الدستور"، إلى أن المشكلة الوحيدة فى التصحيح وجود عدد قليل من التلاميذ يجهلون القراءة والكتابة، وذلك نتيجة جلوسهم فى المنزل عامين بسبب جائحة كورونا، وعدم تدخل الأسر فى تطوير مستوى التلاميذ.

وأضافت المصادر، أن الطالب الذي كان متمرنا في القراءة والكتابة استوعب المنهج الجديد حصل على اللون الأزرق، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من الطلاب حاصلين على اللون الأخضر وهو الذي يعنى أن الطالب استوعب المهارات الخاصة بالمنهج.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تعلن نتيجة تقييمات الصف الرابع الابتدائي نهاية الأسبوع الجارى.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتكون نتيجة التقييم تكون في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

- اللون الأزرق يوضح  أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 -100).

- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

- اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

أما أدوات التقييم ستكون عن طريق: 

• الاختبارات. 

• المهام الأدائية. 

• المواظبة على الحضور. 

• تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.

وزارة التربية والتعليم معدلات شكل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الصف الرابع الابتدائي وزارة التربية التربية والتعليم كورونا موقع الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

بعد قليل.. «الداخلية» تكشف حقيقة «التسريب المفبرك»

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

سُكر ورعونة وإهمال.. كريم الهوارى يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات

المتهمة بفبركة تسريب منسوب للدولة: «ادعيت إنى شغالة فى رئاسة الجمهورية» (فيديو)

الداخلية تكشف حقيقة «التسريب المفبرك» لإحدى مؤسسات الدولة

ننشر محادثات المتهمين في فبركة تسريب منسوب للدولة عبر «واتس آب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسي

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

القس رفعت فكري يكتب: في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: الفرنسي والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير كيف تصنع قائداً

ناهد السيد

الحقيبة السوداء للتعليم

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«بنك إسرائيل» يلغى تدابير التيسير الائتمانى المرتبطة بكورونا

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني