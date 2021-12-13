«تلاميذ يجهلون القراءة والكتابة».. مفاجآت فى تصحيح امتحانات رابعة ابتدائي

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن استجابة طلاب الصف الرابع الابتدائي المنهج الجديد كبيرة جدًا، مشيرة إلى أن الطلاب جاوبوا على الأسئلة بذكاء ومهارة.

وأشارت المصادر لـ"الدستور"، إلى أن المشكلة الوحيدة فى التصحيح وجود عدد قليل من التلاميذ يجهلون القراءة والكتابة، وذلك نتيجة جلوسهم فى المنزل عامين بسبب جائحة كورونا، وعدم تدخل الأسر فى تطوير مستوى التلاميذ.

وأضافت المصادر، أن الطالب الذي كان متمرنا في القراءة والكتابة استوعب المنهج الجديد حصل على اللون الأزرق، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من الطلاب حاصلين على اللون الأخضر وهو الذي يعنى أن الطالب استوعب المهارات الخاصة بالمنهج.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تعلن نتيجة تقييمات الصف الرابع الابتدائي نهاية الأسبوع الجارى.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتكون نتيجة التقييم تكون في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

- اللون الأزرق يوضح أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 -100).

- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

- اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

أما أدوات التقييم ستكون عن طريق:

• الاختبارات.

• المهام الأدائية.

• المواظبة على الحضور.

• تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.