القبض على 16 تاجر مخدرات وتنفيذ 5782 حكمًا قضائيًا بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

البداية كانت عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط (8) قطع سلاح نارى وأبيض وضبط (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (16) متهمًا "لعدد 9 منهم معلومات جنائية")، كما تم تنفيذ (5782) حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.

