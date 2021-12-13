الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة: إصدار عدد دولي خاص من مجلة «JHASS» حول تأثيرات كورونا

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحرير المجلة "JHASS"، إصدار عدد خاص من مجلة الجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية (JHASS) بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد (Emerald) وهو العدد الحادي عشر الصادر باللغة الإنجليزية، حول تأثير جائحة فيروس كورونا من الناحية الاجتماعية والإنسانية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك وفقًا لتوجهات الجامعة نحو البحث العلمي التطبيقي الذي يتلامس مع هموم وحياة المواطنين.

وقال الدكتور الخشت، إن العدد الخاص من المجلة يتضمن مجموعة من الأبحاث العلمية الدولية دولية عن تأثيرات جائحة كورونا الاجتماعية والإنسانية بمشاركة باحثين من مختلف دول العالم ، وذلك في إطار جهود الجامعة لدراسة كافة المستجدات حول تأثيرات الجائحة  محليا ودوليا في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية، مشيرًا إلى أن الجامعة كلفت فريق من كلية الطب بدراسة مصغرة على 26 عينة لتعيين التتابعات الوراثية لفيروس كورونا، إلى جانب مشاركة علماء معهد الأورام مع معامل القوات المسلحة في تحليل تتابعات 100 عينة أخرى، وتم إيداع جميع العينات في قاعدة البيانات، وقام علماء جامعة القاهرة بتسجيل 42 دراسة سريرية بنسبة 20.4% من إجمالي الدراسات السريرية في مصر.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن العدد الجديد من المجلة العلمية الدولية شهد نشر بحوث لعدد من الباحثين من مختلف دول العالم وبينهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والكاميرون ونيجيريا والبرتغال، موضحا إن البحث الافتتاحي للعدد جاء بقلم ثلاثة باحثين دوليين وهم أليكبينيونج يودوفيا و إيتيت أودوفيا  من جامعة لاجوس بنيجيريا و بيمبو أدجير من جامعة مينهو بالبرتغال وجبيمي أولاديبو أولاوري من جامعة كارابوك بتركيا وتناول البحث موضوع "انقطاع الإمدادات في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على الإنتاجية ورضا العملاء".

فيما شارك في البحث الثاني كل من الباحثين تشارليز ألبا و مانسفي ميتال من جامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان" السمات السلوكية الاجتماعية والثقافية في نمذجة التنبؤ بمعدلات الإصابة بـكوفيد 19"، فيما ناقش البحث الثالث "الضرورات الصحية والاقتصادية للأسر في سياق استراتيجية مكافحة كوفيد 19 في الكاميرون خاصة حالة مدينة ياوندي" للباحثين همفري نجالا نداي ورولاند نداي من جامعة ياوندي بالكاميرون، وهنري بانج من جامعة بورنماوث بالمملكة المتحدة و جودوين ندزو من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة.

أما البحث الرابع والأخير فقد تناول "تخصيص الحوافز المالية أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد بناءً على الروابط القطاعية في مصر لزيادة النمو والحد من البطالة " للباحثين مي محسن إبراهيم من مركز معلومات مجلس الوزراء بمصر و كل من علا الخواجة وعادلة رجب من جامعة القاهرة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة نجحت في 2019 في توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية "إيمرالد" لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية وذلك انطلاقًا من توجه جامعة القاهرة والتزامها الثابت بأن تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميًا ودولياً، مشيرا إلي أن مجلة JHASS تركز على تطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنهاجيتهما، وعلى وجه الخصوص تهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ونائب رئيس التحرير أن المجلة تحكم أبحاثها بواسطة محكمين أجانب من كبرى الجامعات الدولية وتضم في الهيئة الاستشارية مجموعة متنوعة من الأساتذة الأجانب البارزين من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

جامعة القاهرة مجلس الوزراء المملكة المتحدة مصر القوات المسلحة قاعدة البيانات السياسية فيروس كورونا رئيس تحرير محمد الخشت

رئيس التحرير

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محو ثقافة العداء للسياحة

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