في 9 خطوات.. كيف تُقوي علاقتك بحماتك؟

عندما تبدأ فى بناء علاقة زوجية لا يكفى فقط الاهتمام بالطرف الآخر فى العلاقة، ولكن عليك الاهتمام بأسرته أيضًا حيث يساعد ذلك فى التأسيس لعلاقة ناجحة من جميع الجوانب.

ووفقًا لموقع “ bridestory ” نرصد طرق بناء علاقة قوية مع حماتك..

كن دائمًا مهذبًا

تحت أي ظرف من الظروف، لا يجب أن تكون فظًا أو تتصرف بطريقة شريرة بغض النظر عن شعورك.

لا تنس آدابك

أظهر لحماتك أنك قادر على استخدام تعبيرات “من فضلك” و"شكرًا لك"، فوقعهما سحري عند كل من يسمعهما.

تحدث بلطف

لا تتحدث بشكل سيء عن ابنتها، بغض النظر عن مدى شعورك بالراحة أو عدمه، فهي أم رغم كل شيء وكل ما ستحصل عليه هو غرائز الأم الوقائية “أو مخالبها” إذا تحدثت بشكل سيء عن شريك حياتك.

تعرف عليها

من الجيد أن تُظهر نفس الاهتمام بها ولا تجيب على سؤالها فحسب، بل أظهر لها أنك تريد التعرف عليها أكثر وأن تكون أقرب بأي طريقة ممكنة.

امدحها

الأم في القانون تحب الإطراء الجيد ولن تمل منه أبدًا، لذلك عندما تطبخ أو تنظم شيئًا ما، تأكد من إخبارها بأنها رائعة، قل هذه الأشياء بابتسامة دافئة لإظهار أنك حقيقي حيال ذلك.

اطلب نصيحتها

سيؤدي القيام بذلك إلى إظهار مدى احترامك وتقديرك لرأيها وهذا سيجعلها تشعر حقًا أنك تقدر قولها.

الهدايا من حين لآخر

لا يمكنك أبدًا أن تخطئ في إحضار الهدايا أثناء حدث أو عشاء أو مجرد زيارة غير رسمية كلما كانت الهدية شخصية.

اعرض المساعدة

عندما تحاول أن تفعل شيئًا للعائلة أو حول المنزل، اعرض عليها المساعدة حتى لو كنت تعتقد أنها لا تحتاجها إنها دائمًا لفتة رائعة لتقديمها وستظهر لها مدى محاولتك للمشاركة.

كن واثقًا

في بعض الأحيان تريد حماة الزوج اختبار أمانك أو ثقتك بنفسك في خضم "ترهيبها" وإذا أظهرت لها أنه يمكنك أن تظل صادقًا مع نفسك وأن تكون فخوراً بما أنت عليه، فستكون أكثر ثقة بك.

حتى لو كنت لا تستطيع تحملها لجزء واحد، فإنها لا تعطيك عذرًا لتكون غير ودود أو مستاء بأي شكل من الأشكال، هذه والدة شريكك، لا يمكنك الهروب منها ، لذا من الأفضل أن ترتدي وجهك الودود وتتصرف مثلك مثلها.