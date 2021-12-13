تسوية وتمهيد العديد من شوارع بأسيوط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات تمهيد وتسوية الطرق والشوارع الرئيسية مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للإمكانات المتاحة موجها بتكثيف الحملات بصفة يومية مع تنظيم العمل على مدار اليوم دون تقاعس أو تهاون.

وأوضح إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين واظهار الشكل الجمالى والعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

كان محافظ أسيوط قد شدد على رؤساء المراكز والاحياء بتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي وتكثيف حملات تسوية وتمهيد و رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية فضلًا عن إزالة أي تراكمات بالشوارع و كشط المطبات بالتنسيق و التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين سواء من سائقي السيارات أو المشاة ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له وتحقيق رضائهم.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز بتنفيذ عدة حملات بناءً على توجيهات محافظ أسيوط لرفع كفاءة بعض الشوارع بنطاق الوحدة المحلية لقرية جرف سرحان حيث تم تسوية وتمهيد العديد من الشوارع العمومية والطريق المؤدي لمدرسة زكي عبد المالك وذلك بمشاركة عبدالتواب أحمد رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان و جمال عبد الغني مسئول المخلفات الصلبة ومسئولي المتابعة والنظافة والتنمية بالمركز باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لجرف سرحان وذلك في إطار تسهيل حركة المواطنين والسيارات وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم.