الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة عين شمس: العمل على التدريب الجيد لرفع قدرات ومهارات سفراء المناخ

المؤتمر
المؤتمر

قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس إن هناك جهدًا تبذله وزيرة البيئة وفريق العمل للنهوض بالبيئة المصرية، بالإضافة إلى جهودها الدءوبة لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم "cop27"،  والذى يعد فخرًا لمصر لاستضافة هذا الحدث العالمى المهم، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية لن تتوانى فى التعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية لإنجاح هذا المؤتمر وإظهار مصر بصورة مشرفة أمام دول العالم، وأنه سيتم العمل على التدريب الجيد لرفع قدرات ومهارات سفراء المناخ الذى تم تخرجهم استعدادًا لهذا الحدث المهم.

وأكد المتينى على اهتمام جامعة عين شمس بكل موضوعات البيئة والتحول للأخضر وتحقيق مفهوم الاستدامة، لتصبح جامعة خضراء، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنه بالجامعة تهدف إلى إنشاء مركز تميز للاستدامة والذى سيعمل تحت مظلة وزارة البيئة، بالإضافة إلى تشكيل وحدة التحول للأخضر بالجامعة، والتى تتضمن العديد من الأنشطة البيئية منها المخلفات الصلبة، والطاقة، وإعادة استخدام المياه، وأيضًا استحداث البصمة الكربونية بجميع المبانى بالجامعة، بالإضافة إلى العمل على إنشاء تطبيق إلكتروني لها.

كما أكدت الدكتورة نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية أن البرنامج التدريبى سفراء المناخ هو مشروع رائد لإعداد كوادر واعدة من الشباب ليكونوا سفراء بالمجتمع المصرى والدولى لتعليم وتدريب غيرهم لحماية البيئة وإفادة مجتمعهم ويؤثرون فى عملية صناعة القرار وقيادة عملية التحول الأخضر فى مصر والتكيف مع آثار التغيرات المناخية وصولًا إلى التعامل بطريقة أفضل مع كوكبنا بما يضمن حماية الناس والأرض.

وأشارت إلى أن الكلية بصدد إعداد منصة تعليمية خلال الفترة القادمة شمس بى جرين تتضمن كل المعلومات الخاصة بالتحول الأخضر والتغيرات المناخية وتسهم فى مشاركة الفرد بفاعلية فى مواجهة قضية التغيرات المناخية.

وذلك خلال مشاركة اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حفل تخريج الدفعة الأولى والثانية من  البرنامج التدريبى "إعداد سفراء المناخ" الذى تنظمه كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، بحضور  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، نائب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومساعد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود فتح الله رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزارء المسئولين عن البيئة، الدكتورة نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، ولفيف من أساتذة الجامعة.

يأتى هذا البرنامج فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية الـ٢٧، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب ليكونوا سفراء للبيئة حول قضايا تغير المناخ الأكثر إلحاحًا ولاكتساب مهارات قيادية قوية لإلهام الآخرين ولحشد طاقات الشباب نحو التكيف المناخى بشكل يمكنهم من المشاركة فى الأعمال التنظيمية لأى أحداث عالمية.

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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