بدء محاكمة المتهم بقتل صديقه بسبب 130 جنيهًا بعين شمس

بدأت اليوم الإثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة المتهم بقتل صديقه بعدة طعنات نافذة مستخدما سلاحا أبيض «مطواة» التي أودت بحياته بسبب خلاف على 130 جنيهًا بعين شمس.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا مفاده مصرع شاب بعدة طعنات نافذة بعين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على جثة الشاب وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه بسبب خلاف على 130 جنيهًا فتشاجروا وعلى إثرها تعدى المتهم يدعى «سامح» على المجني عليه موجها له عدة طعنات نافذة أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

