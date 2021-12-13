الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 23 مواطنًا فلسطينيًا.

ففي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين بينهم أسيران محرران، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا لدى عودته إلى الضفة عبر الحدود الأردنية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد والتهجير، والأسير المحرر رامي الفاخوري وزوجته بعد الاعتداء عليهما بالضرب، وعادة ما تعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المُحررين وذويهم لا لشيء سوى التضييق عليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة آخرين بينهم أسير محرر من البلدة القديمة بالقدس، و7 في محافظة الخليل جنوبًا، وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال شابًا.

وفي سياق متصل، استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رأس العين بمدينة نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل- في تصريحٍ صحفي- إن الشاب جميل محمد الكيال (31 عامًا) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، مضيفًا أن شابين آخرين أُصيبا جراء دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الحاج من منطقة رأس العين.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين، أمس الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلًَا عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

يأتي ذلك عقب ساعات من تحطيم مستوطنين عددًا من مركبات المواطنين وسط مدينة القدس المحتلة.

وحطم عشرات المستوطنين عددًا من المركبات، بالحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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