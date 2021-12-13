محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إنشاء الطريق الرابط بين محور 30 يونيو وشادر عزم

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، واصلت أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية، لافتا إلى استمرار العمل فى إنشاء الطريق الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور ٣٠ يونيو بجنوب بورسعيد، بطول ٣ كيلو ونصف وجاري أعمال التدبيش بالطريق من منزل محور ٣٠ يونيو بطول نصف كيلو (٥٠٠ متر) للوصول لشارد عزام بطريق طوله ٣ كيلو الذي تم نهو طبقة الأساس به استعدادا لأعمال الإسفلت بحري ترعة السلام ببحر البقر وذلك بعد عمل البربخ بالتنسيق مع هندسة الصرف والري وحي الجنوب والأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، لتسهيل الحركة إلى قري الجنوب ، والتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ أن خطة تطوير الطرق بحى الجنوب تشمل عددا من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والطريق المؤدية لقرى الجنوب ، ومحور شادر عزام ، والحوض السمكي ، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين.