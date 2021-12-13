الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بالشروع في قتل زوجة والده بسبب خلافات الميراث بينهم

متهم
متهم

أقرت نيابة المرج اليوم الإثنين بإحالة المتهم بالتعدي على زوجة والده بآلة حادة بسبب خلافات الميراث بينهم بمنطقة المرج.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم علاء.م سائق قام بالتعدى على زوجة والده مستخدما آلة حادة بسبب خلافات الميراث بينهم، وأقر المتهم بتعديه على المجنى عليها بعد مشاجرة نشبت بينهم بعد وفاة والده لمنعها له ولأشقاءه  بالدخول لمنزل والدهم، وقامت بتغير المفاتيح الخاصة بأبواب المنزل وادعت بأن والدهم قام ببيع المنزل لها قبل وفاته.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة المرج من مستشفى تفيد بوصول سيدة مصابة بعدة إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين  قيام نجل زوجها بالتعدي عليها بالضرب بآلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بإرتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.  

حبس نيابة المرج سائق سيدة

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محو ثقافة العداء للسياحة

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