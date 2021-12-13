الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 32 قطعة سلاح بحملة أمنية فى سوهاج

جريدة الدستور

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير الأمن، استهدفت تجار المواد المخدرة والحائزين للأسلحة النارية الغير مرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتم ضبط 32 قطعة سلاح متنوعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة.

جاءت الحملة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وبرئاسة اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

ففى مجال الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة تم ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62×39، و5 بندقية خرطوش عيار 12، و4 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، و16" فرد روسى محلى الصنع، و5 قطع سلاح أبيض بإجمالى 32 قطعة سلاح.

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