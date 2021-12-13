الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات في اتهام سيدة بسرقة 70 ألف جنيه من داخل فيلا

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تباشر نيابة القاهرة الجديدة اليوم الإثنين، التحقيقات في واقعة اتهام سيدة بسرقة 70 ألف جنيه من داخل فيلا تعمل بها خادمة، بنطاق قسم شرطة التجمع.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تدعى "س. م" كانت تترد على الفيلا محل الواقعة لتنظيفها وعقب ارتكابها السرقة أبلغ عنها مالك الفيلا، وبمواجهتها أنكرت ما وجه إليها من اتهامات إلا أن تحريات رجال المباحث أكدت ارتكابها الواقعة.

وأصدرت النيابة 3 قرارات للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة، حيث كلفت باستدعاء الضابط مجرى التحريات لسماع أقواله، وانتداب خبير من المعمل الجنائي لرفع البصمات من محل الفيلا محل البلاغ، كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع، مفاده تلقيه بلاغا من صاحب فيلا يعمل مهندس، يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 70 ألف جنيه من داخل الفيلا الخاصة به، واتهم خادمة بسرقتها، وعقب الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أنكرت ما وجه إليها من اتهامات إلا أن التحريات أكدت ارتكابها الواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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