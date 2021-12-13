حفلة أسطورية.. تامر حسنى يحيى أضخم حفل غنائى فى 2021 بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسط حشود جماهيرية ضخمة

◄ نجم الجيل يبهر الجمهور باستعراضات عالمية على أكبر مسرح.. والاعلامى محمد فودة يهديه "المصحف الشريف" ويصفه بـ "النجم الأسطورى"

◄المطرب يوجه الشكر لـ خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وطلاب الجامعة ويشيد بالتنظيم الرئع



أحيا النجم تامر حسنى حفلًا غنائيًا ضخما باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الآلاف من طلاب الجامعة وجمهوره، الذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، حيث تخطى الحضور كل التوقعات، ليسجل نجم الجيل فى هذا الحفل أضخم حضور جماهيرى في عام 2021، وسط حفاوة بالغة وتفاعل كبير من قبل حضور الحفل الذى أقيم تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

حفلة تامر حسنى

وحرص الكاتب والاعلامى محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على الصعود على المسرح لتوجيه الشكر لخالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، لحرصه الشديد على دعم العملية التعليمة وتوفيره جميع الإمكانيات لخروج هذا الحفل الكبير بشكل مبهر ولائق أمام العالم كله، كما وجه التحية أيضا للنجم تامر حسنى، وقام بإهداءه المصحف الشريف، واصفا إياه بالنجم الأسطورى، مؤكدا أن تامر حسنى موهبة فنية كبيرة ونموذج يحتذى به، قائلاً :"تامر استطاع أن يتحدى كل الظروف والصعوبات ويحقق نجاحا مذهلا فى كل المجالات التى طرقها، ما يؤكد أننا أمام فنان أسطورى صاحب مشوار ملىء بالنجاحات والانجازات"، وبدوره قام تامر حسنى بشكر خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء والاعلامى محمد فودة وطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واصفا التنظيم بالرائع ويليق بمكانة جامعة مصر العريقة.

حفلة تامر حسنى

وفاجىء نجم الجيل تامر حسنى جمهوره بدخلة عالمية كعادته على المسرح الذى أعد خصيصاً لهذا الحفل كأكبر مسرح فى العالم، وبدا تامر فى كامل لياقته البدنية مرتديا ملابس "كاجوال" ومرددا أغنية "أول الكلام" وسط عاصفة شديدة من التصفيق وهتافات الجمهور وعشاقه من الشباب والفتيات، وظل يجوب المسرح بخفة شديدة أظهرت مدى لياقته البدنية، وذلك بعد أن قامت بتقديمه الاعلامية فرح على.

حفلة تامر حسنى

ووجه تامر حسنى التحية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وطلابها، مداعبا إياهم قائلا "جاهزين"، ليردوا عليه "جاهزين جدا"، ليشعل تامر حسنى المسرح بأغنية "حلو المكان"، ثم أغنية "يوم جميل" والتى غناها معه الجمهور بشكل رائع، ليؤكد تامر على المسرح أن هذا الحفل من أجمل حفلاته على الاطلاق، حيث طلب إطفاء الأنوار ليغنى أغنيته الشهيرة "حبيبى أنا قلبى واجعنى" وتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة جدا.

حفلة تامر حسنى

وقدم تامر حسنى خلال الحفل الكبير باقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، على أكبر مسرح فى العالم أعده خصيصا لحفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومنها "كل مرة أشوفك فيها"، و"كفاياك أعذار"، و"معنديش فى الحب هزار"، و"على قد ما عشت وشفت"، و"أكتر حاجة بحبها فيكى"، وأغانى فيلمه الشهير "عمر وسلمى"، والعديد من الفقرات المميزة والاستعراضات التى تفاعل معها الجمهور كثيرا فى تجربة شاملة جمعت بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة على مدى أكثر من ساعتين متواصلتين، بمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث قامت فرقته بعمل استعراضات مبهرة على المسرح طوال الحفل، ليؤكد تامر حسنى أنه مجدد ومطور المسرح الغنائي بلا منافس.

حفلة تامر حسنى

حفلة تامر حسنى

حفلة تامر حسنى

حفلة تامر حسنى

حفلة تامر حسنى

حفلة تامر حسنى

حفلة تامر حسنى

حفلة تامر حسنى

حفلة تامر حسنى