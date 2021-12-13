العثور على رضيع ملقى بالشارع في حلوان

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على طفل حديث الولادة ملقى بمنطقة العزبة البحرية، بمدينة حلوان، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد الأشخاص بالعثور على طفل ملقى بمنطقة العزبة البحرية بدائرة القسم، وبالانتقال إلى المكان وبالفحص تبيّن أن عاملا عثر على طفل حديث الولادة، يرتدي كامل ملابسه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

و أمرت نيابة حلوان الجزئية، بتحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الطفل، مع إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية، بعد توقيع الكشف الطبي عليه وبيان حالته الصحية.