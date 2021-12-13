تداول 26 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

قالت هيئة ميناء دمياط، إنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مشيرا إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3 آلاف و321 شاحنة ، كما بلغت الحاويات الواردة 160 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2326 حاوية مكافئة.

وأشارت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه غادر الميناء قطاران متجهان إلى صوامع طنطا وبني سويف ، بحمولة إجمالية 2557 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123 ألفا و456 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106 آلاف و 493 طنا، موضحة أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 885 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، و فواكه ،يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية ، سنغافورة ، البرازيل ،المكسيك ، إيطاليا، كندا ،أسبانيا ، أمريكا، الصين،كرواتيا ، سلوفينيا ، بلجيكا ،ألمانيا ، مالطا ، هونج كونج.

وأضافت أن الصادرات بلغت 23 ألفا و71 طنا ، شملت 10 آلاف و 461 طن يوريا ، 4 آلاف و600 طن فوسفات ، 260 طن كحول ، 7 آلاف و750 طن داى امونيوم ، كما بلغت الواردات 48 ألفا و77 طنا تضمنت 6 آلاف و866 طن ذرة ، 7 آلاف و399 طن قمح ، 6 آلاف و856 طن فول، 1562 طن خشب زان ، 770 طن سكر، 10 آلاف طن كسب صويا ، 9 آلاف و217 طن خردة ، 4 آلاف و407 أطنان زيت طعام.

وكان تداول ميناء دمياط السبت الماضي، 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية منها السفينة (AQUA MARINE) التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 98 مترًا وبعرض 14 مترًا المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الكحول والسفينة (RHOURD AL HAMRA) التي ترفع علم الجزائر ويبلغ طولها 156 مترًا وبعرض 25 مترًا المقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من البروبان.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23910 طن تشمل: 12000 طن يوريا و2295 طن كلوريد الإيثلين و 2000 طن فوسفات و365 طن كحول و7250 طن داى ألمونيوم.