تونس: تطعيم 32 ألفًا و258 شخصا ضد «كورونا» خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 32 ألفا و258 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة من بينهم 6 آلاف و225 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين - أن 5 ملايين و357 ألفا و940 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و12 ألفا و280 جرعة بينها 24 ألفا و633 جرعة للسفر.

ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و181 ألفا و387 شخصا حتى الآن.

يذكر أن دعت مستشارة وزير الصحة التونسي إيناس عيادي، كل الهياكل والأماكن العمومية إلى توفير الأفراد المكلفين بالتأكد من إظهار جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 قبل السماح للمواطنين بالدخول إليها، وذلك قبل يوم 22 ديسمبر الجاري وهو تاريخ دخول هذا الجواز حيز التنفيذ.

وأكدت العيادي - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه لا نية لرئاسة الحكومة ولوزارة الصحة بالتراجع عن تنفيذ المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح، موضحة أن هذا المرسوم يفرض إظهار الجواز الصحي قبل الدخول إلى الهياكل والأماكن العمومية وينص على تطبيق منع الدخول إلى تلك الأماكن في حال عدم إظهاره.

وأشارت إلى أنه من المفروض أن تكون كل الهياكل والإدارات والأماكن العمومية على أتم الاستعداد لتنفيذ ما جاء في المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح، خاصة وأن أغلبها قد بادر بإصدار بيانات لتذكير المواطنين بوجوبية إظهار جواز التلقيح انطلاقا من يوم 22 ديسمبر قبل الدخول إليها.

ويجب أيضًا إظهار جواز التلقيح للدخول إلى السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة، والمقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلات والوحدات السياحية والأماكن المفتوحة للعموم بالإضافة إلى الأماكن المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.