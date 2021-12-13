الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة كيلو «هيدرو» المخدر في الساحل

حبس عاطل
حبس عاطل

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة كيلو هيدرو المخدر قبل ترويجه على عملائه 15 يومًا على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وردت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، معلومات عن تواجد عنصر إجرامي يقوم ببيع المواد المخدرة على عملائه بمنطقة الساحل وعلى الفور انتقلت قوة أمنية الى المكان.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس) وذلك أثناء تواجد المتهم بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع للمخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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