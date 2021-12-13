الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 مصابين بحادث تصادم بالسلام

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص، أصيبوا إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارتي ميكروباص في مدينة السلام، وانتقلت سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة القسم بين 3 سيارات بمدينة السلام، دائرة القسم، وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث وإخطار المرور لرفع الحطام، وإبلاغ الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام.

وتبين إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات ونقلتهم سيارة إسعاف الى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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