المعمل الجنائي يعاين حريق مصنع مهجور في أبو النمرس

أمرت نيابة أبو النمرس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل مصنع مهجور في منطقة أبو النمرس، دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مهجور في منطقة أبو النمرس، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.