الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بقتل نجلها

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

أمرت نيابة المعصرة بحبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بقتل نجلها بوضع أقراص مخدرة انتقامًا من زوجها الأول، وقامت بدفنه في إحدى المقابر بمنطقة التبين دون استخراج تصريح دفن، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

تعود تفاصيل الواقعة، أنه أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، بفحص المواليد غير المسجلين، توصلوا إلي قيام سيدة تدعي "دينا"، وشهرتها مرجانة 26 سنة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة، بالزواج عرفيا من عامل وأنجبت منه طفلين ذكور احدهما عمره 3 سنوات والاخر عام ونصف، ولم تقم بتسجيلهم في مكتب الصحة منذ ولدتهما، وبمناقشتها أقرت بانفصالها عن زوجها الأول والزواج عرفيا للمرة الثانية من أحد الأشخاص يدعى "سمير"، 29 سنة.

كما أقرت بوفاة أحد أطفالها وقامت بدفنه بالاشتراك مع زوجها الثاني في أحد المقابر بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، وتحفظت الأجهزة عليها وعلى زوجها الثاني.

وبمناقشة المتهم الثاني أقر بقيامه بقتل الطفل بعد نشوب مشاجرة بينه وبين طليق زوجته وعقد النية على الانتقام منه وقتل نجله، وعقب ذلك وضع أقراص مخدرة له في الطعام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاما بالاشتراك مع زوجته "والدة الطفل"، ودفنه في مقابر التبين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

سحب كثيفة وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 13-12-2021

ضبط عامل قبل ترويجه الأقراص المخدرة في المنيرة الغربية

ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في طنطا

تجديد حبس عاطلان بعد اتهامها بتزوير المبالغ المالية الأجنبية في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية