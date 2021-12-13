حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بقتل نجلها

أمرت نيابة المعصرة بحبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بقتل نجلها بوضع أقراص مخدرة انتقامًا من زوجها الأول، وقامت بدفنه في إحدى المقابر بمنطقة التبين دون استخراج تصريح دفن، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، أنه أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، بفحص المواليد غير المسجلين، توصلوا إلي قيام سيدة تدعي "دينا"، وشهرتها مرجانة 26 سنة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة، بالزواج عرفيا من عامل وأنجبت منه طفلين ذكور احدهما عمره 3 سنوات والاخر عام ونصف، ولم تقم بتسجيلهم في مكتب الصحة منذ ولدتهما، وبمناقشتها أقرت بانفصالها عن زوجها الأول والزواج عرفيا للمرة الثانية من أحد الأشخاص يدعى "سمير"، 29 سنة.

كما أقرت بوفاة أحد أطفالها وقامت بدفنه بالاشتراك مع زوجها الثاني في أحد المقابر بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، وتحفظت الأجهزة عليها وعلى زوجها الثاني.

وبمناقشة المتهم الثاني أقر بقيامه بقتل الطفل بعد نشوب مشاجرة بينه وبين طليق زوجته وعقد النية على الانتقام منه وقتل نجله، وعقب ذلك وضع أقراص مخدرة له في الطعام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاما بالاشتراك مع زوجته "والدة الطفل"، ودفنه في مقابر التبين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.