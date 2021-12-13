حبس تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات بالمقطم

أمرت نيابة المقطم بحبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت جـهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (مبلغ مالى، عدد من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصصا فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافا بارتكاب واقعتي سرقة سيارة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارات من متحصلات نشاطهما الإجرامي لدى عميلهما (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، وأضاف أحد المجني عليهم بعدم قيامه بتحرير محضر بواقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.