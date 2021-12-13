الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم محاكمة 3 عاطلين بتهمة قتل شاب طعنًا بسلاح أبيض بالأميرية

طعن بسلاح أبيض
طعن بسلاح أبيض

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، اليوم محاكمة 3 عاطلين بتهمة قتل شاب طعنًا بسلاح أبيض أمام منزله فى منطقة الأميرية.

كان رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوجود بوفاة الشاب إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة، بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة المتوفى بعمل محضر فى قسم الشرطة بعدم التعرض، وتبين أن المجنى عليه كان عائدًا إلى منزله، وتشاجر معه المتهم، وقام بطعن المجنى عليه بعدة طعنات نافذة.

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