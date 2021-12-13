القبض على المتهمين بالشروع في قتل شاب بسبب علاقة عاطفية بالجيزة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص متهمين بالشروع في قتل شاب، بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، بسبب علاقته بشقيقة أحد المتهمين، حيث تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد إصابة شاب بجروح نتيجة تعرضه لاعتداء من جانب 3 أشخاص.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين استدرجوا المجني عليه واعتدوا عليه بأسلحة بيضاء، بسبب وجود علاقة بين المجني عليه وشقيقه أحد المتهمين. بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.