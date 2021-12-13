انهيار منزلين خاليين من السكان بمنطقة التبين بحلوان

شهدت منطقة التبين بحلوان انهيار منزلين خالين من السكان، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان ولم ينتج عنه أى مصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بانهيار منزلين قديمين فى منطقة التبين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار منزلين قديمين بمنطقة التبين، كما تبين أن المنزلين وصادر لهم أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد أي سكان بداخلهم نهائيًا، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.