الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تعزي الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الأعاصير

جريدة الدستور

عبرت الإمارات عن تعازيها مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ضحايا الأعاصير والعواصف التي اجتاحت عدة ولايات.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الاثنين، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الإدارة الأمريكية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان أعلن مسئول في الشركة المالكة عن مقتل 8 أشخاص وفقدان 8 آخرين من عمال مصنع لإنتاج الشموع في مدينة مايفيلد بولاية كينتاكي جراء موجة الأعاصير القوية التي ضربت مؤخرا الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم شركة "Mayfield Consumer Products" التي يتبع لها المصنع، بوب فيرجوسن، في حديث لوكالة "رويترز"، إنه تم حتى الآن تأكيد مقتل 8 من أصل 110 عمال، مضيفا:"لا نزال نأمل في أن نتمكن من العثور على بعض من المفقودين الـ8".

وشدد فيرجوسن: "وردت سابقا تقارير تحدثت عن إمكانية مقتل 70 شخصا في المصنع. إن مصرع شخص واحد كثير للغاية، لكننا نشكر الله على أن العدد تبين أنه أصبح أقل بكثير".

وقال حاكم الولاية، آندي بشير، سابقا، إن عدد الضحايا في كينتاكي يبلغ حاليا 80 شخصا لكنه من المرجح أن يرتفع إلى نحو 100.

وتحولت مدينة مايفيلد البالغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة جراء الأعاصير إلى ساحة مليئة بالمباني المتضررة والمهدمة والحطام المتناثرة والأشجار المنهارة المجردة من جذورها.

وعلى صعيد آخر، أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت حاجز 800 ألف، وسط زيادة محتملة في الإصابات؛ بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار السلالة الجديدة أوميكرون الشديدة العدوى.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم وفاة بكوفيد-19 تليها البرازيل ثم الهند.

وكانت ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% حتى الساعة 01:57 صباحًا بتوقيت نيويورك، مقارنة بالفترة نفسها من يوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

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