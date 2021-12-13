الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في طنطا

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، كما قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليها أمكن ضبط (عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الكليات الحكومية والكيانات المختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى تلك الكليات والكيانات – عدد 3 أكلاشيهات باسم أحد المعاهد - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى عدد من الجامعات والمعاهد - 2 دفتر إيصالات استلام نقدية - جهاز حاسب إلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات وكارنيهات خالية البيانات ومعدة للتزوير)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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