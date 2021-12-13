ضبط عامل قبل ترويجه الأقراص المخدرة في المنيرة الغربية

ألقى ضباط مباحث الجيزة القبض على عامل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة في المنيرة الغربية، واعترف المتهم بترويج المضبوطات بين عملائه، والاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عامل لمواد مخدرة، للاتجار بها وترويجها بين عملائه، وتم رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها للقاء عملائه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.