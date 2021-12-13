اعترافات متهم بسرقة الشقق في القاهرة عن طريق التسلل على المواسير

أدلي متهم بسرقة الشقق في القاهرة، عن طريق التسلل على المواسير، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

قال المتهم: “إن لديه الرشاقة التي تمكنه من التسلق وصولًا للنوافذ والدخول للشقق، وأنا باسرق ما خف وزنه وارتفع سعره، أملًا في تكوين ثروات مالية كبيرة”.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن في المقطم بأسلوب التسلق، وتحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل ، مقيمة دائرة القسم)، باكتشافها سرقة (مبلغ مالى- وعدد من المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية - هاتف محمول) من داخل الشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه.. وبحوزته (سلاح ناري وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وسداد مديونياته، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.