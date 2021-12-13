الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات متهم بسرقة الشقق في القاهرة عن طريق التسلل على المواسير

سرقة الشقق
سرقة الشقق

أدلي متهم بسرقة الشقق في القاهرة، عن طريق التسلل على المواسير، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

قال المتهم: “إن لديه الرشاقة التي تمكنه من التسلق وصولًا للنوافذ والدخول للشقق، وأنا باسرق ما خف وزنه وارتفع سعره، أملًا في تكوين ثروات مالية كبيرة”.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن في المقطم بأسلوب التسلق، وتحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل ، مقيمة دائرة القسم)، باكتشافها سرقة (مبلغ مالى- وعدد من المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية - هاتف محمول) من داخل الشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه.. وبحوزته (سلاح ناري وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وسداد مديونياته، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

سحب كثيفة وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 13-12-2021

ضبط عامل قبل ترويجه الأقراص المخدرة في المنيرة الغربية

ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في طنطا

تجديد حبس عاطلان بعد اتهامها بتزوير المبالغ المالية الأجنبية في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية