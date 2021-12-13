روسيا: بوتين طرح على بايدن مسألة إعادة الممتلكات الدبلوماسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح ، خلال محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن في 7 ديسمبر الجاري، وبحزم ، مسألة الوصول إلى الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة وقضية إعادتها.

وقال ريابكوف اليوم الاثنين، لقد طرح الرئيس الروسي هذا الموضوع خلال المحادثة الهاتفية مع نظيره الأميركي وبطريقة حازمة للغاية"، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن صيغة طرحها جذبت انتباها إضافيا للموضوع.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في 17 نوفمبر الماضي أن واشنطن تواصل حرمان الدبلوماسيين الروس من الوصول إلى الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي طرح فكرة بيع هذه الممتلكات.

يُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فرضت في عام 2016 حزمة إجراءات ضد روسيا، بسبب "التدخل في الانتخابات والضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في روسيا"، منها حظر الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية.

وكان أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تحذيرا إلى روسيا، متعهدين بعواقب وخيمة، إذا هاجمت أوكرانيا ، وهي خطوة يخشى منها ، بسبب الحشد الضخم للقوات الروسية بالقرب من حدود البلاد.

وتردد أن موسكو حشدت ما يتراوح بين 75 ألفا إلى 100 ألف جندي في المنطقة، وفقا لمصادر في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالرغم من أن روسيا نفت مرارا أن تكون هناك خطط لمهاجمة أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن المجموعة أرسلت رسالة واضحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين من اجتماع مجموعة السبع، اليوم الأحد.

وذكرت أن أي هجوم سيؤدي إلى عواقب وخيمة تنطوي على تكاليف باهظة. ومن المقرر صدور بيان مشترك في وقت لاحق اليوم.