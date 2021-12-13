علماء: الأطفال يلتقطون وينقلون عدوى «كورونا» مثل البالغين

أكد علماء يونانيون، اليوم الاثنين، أن الأطفال الصغار "يلتقطون وينقلون عدوى كوفيد مثل البالغين"، في دعوة لتشجيع الآباء على تحصين أطفالهم ضد الفيروس التاجي.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أنه مع انطلاق حملة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا بدءًا من بعد غد الأربعاء، يحث العلماء الآباء على تحديد موعد كي يتلقى أطفالهم اللقاح المناسب ضد فيروس كورونا.

وقالت ماريا تسوليا أستاذة في تخصص الأمراض المعدية التي تصيب الأطفال: "رصدنا زيادة في معدلات الإصابة بين الأطفال خلال الآونة الأخيرة.. ففي بداية أكتوبر الماضي، بلغت نسبة الحالات في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عامًا 25% وها هي الآن ارتفعت إلى 29٪".

يشار إلى أنه الدلائل التي تثبت صحة هذه البيانات، أنه منذ مايو الماضي عندما استأنفت اليونان العديد من الأنشطة، ومع هجوم سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وزيادة الفحوصات في المدارس، كان هناك ارتفاع ستة أضعاف في الحالات بين الأطفال.

وتظهر بيانات منظمة الصحة العامة في اليونان أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا والذين أصيبوا بـفيروس كورونا يتجاوزون الآن 169 ألف حالة، ما يشكل 17.2٪ من حالات الإصابة في البلاد منذ بدء الوباء.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 270 مليونا و147 ألفا و704 حالات.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الاثنين، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و305 آلاف و789 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 49.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 797 ألفا و346 حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ616 ألفا و457 حالة وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 475 ألفا و434 حالة وفاة.