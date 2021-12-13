17 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا جديدة في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، تسجيل 3504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهذا يعد ثاني يوم على التوالي تسجل فيه ماليزيا أقل من 4000 حالة إصابة يومية .

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن المدير العام لقطاع الصحة نور هشام عبد الله القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونين و695 ألفًا و143 حالة.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سجلت ماليزيا 17 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات حتى الآن بسبب الفيروس 30 ألفا و879 حالة.

وقال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، إن بلاده رصدت أول إصابة على أراضيها بالسلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف أن حالة الإصابة بالسلالة الجديدة هي لزائر أجنبي من جنوب أفريقيا كان قد وصل إلى ماليزيا عن طريق سنغافورة يوم 19 نوفمبر.

يشار إلى أن متحور (أوميكرون) موجود الآن في نحو 35 دولة حول العالم وكان قد اكتشف بادئ الأمر في بتسوانا.

يُذكر أن العلماء في جنوب إفريقيا أكدوا اكتشاف متحور (أوميكرون) الجديد من فيروس كورونا، كما أرجعوا السبب إليه في زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وأعرب العلماء -إلى جانب الحكومة- عن قلقهم إزاء ظهور سلالة (أوميكرون)، حيث تحتوي هذه السلالة على عدد كبير من الطفرات ولديها القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدًا، في جنوب إفريقيا الخميس، كما أعلِن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدًا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها، كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من أفريقيا الجنوبيّة وإليها.