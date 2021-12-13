الهند تسجل 7 آلاف و350 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين، تسجيل 7آلاف و 350 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 34 مليونًا و697 ألفًا و860 حالة.



ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 202 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 475 ألفًا و636 حالة.

وحتى الأن سجلت وزارة الصحة الهندية، 25 حالة إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس "كورونا" المستجد منذ ظهوره.

وأفادت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأن الإصابات المسجلة بالمتحور لا تعاني من أعراض شديدة.

وكانت قد أعلنت الحكومة الهندية عن تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية الدولية المجدولة حتى 31 يناير المقبل؛ بسبب مخاوف من متحور (أوميكرون) من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الحكومة- وفقًا لقناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه كان من المقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية اعتبارًا من 15 ديسمبر الجاري، إلا أن تفشي متحور (أوميكرون) أثار مخاوف بشأن السفر الدولي، مما أدى إلى فرض إجراءات سفر جديدة من قبل العديد من الدول.

وأضافت أن هذا التمديد لا ينطبق على جميع عمليات الشحن الدولية والرحلات المعتمدة بشكل خاص من قبل المديرية العامة للطيران المدني.