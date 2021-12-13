«الخارجية الأمريكية»: «بلينكن» يزور إندونيسيا لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الثنائية

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، أن وزير الخارجية انتوني بلينكن يبدأ، اليوم الإثنين، زيارة إلى جاكرتا تستغرق يومين، وذلك لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا وأهمية وجود منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.



وأضافت الوزارة ، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ووزيرة الخارجية ريتنو مارسودي ومسؤولين بارزين آخرين.

وبحسب البيان، يناقش وزير الخارجية الأمريكي سبل مواجهة التحديات من أزمة كورونا إلى تغير المناخ، بجانب بحث وسبل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتوسيع نطاق التعاون في شتى المجالات مثل التعاون البحري والصحة العالمية والاقتصاد الرقمي.