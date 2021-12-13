سحب كثيفة وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تقرير عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية، خلال الـ 72 ساعة التالية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات مبكرة من الصباح.

وتوقعت الهيئة أن هناك غطاء سحابي كبير سوف يغطي جميع انحاء البلاد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية العربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

مع وجود بعض الرياح المثيرة للأتربة على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة لمدة 72 ساعة قادمة فهي كالتالي.

طقس الإثنين 13 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 14.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 12.

طقس الثلاثاء 14 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 12.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 15

طقس الأربعاء 15 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 14.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 17.