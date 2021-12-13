الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيكاراجوا تتلقى لقاحات صينية بعد قطع علاقاتها مع تايوان

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تلقت نيكاراجوا 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد، بعد ثلاثة أيام على قطع علاقاتها مع تايوان لصالح بكين في خطوة أثارت انتقادات من جانب الولايات المتحدة.

ووصل وفد نيكاراغوا الذي سافر إلى الصين لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع بكين، بقيادة رافاييل و لوريانو أورتيجا، نجلَي الرئيس دانييل أورتيجا، إلى ماناجوا على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الصينيّة، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسميّة.

ويتوقع وصول 800 ألف جرعة أخرى من سينوفارم إلى البلاد في الأيّام المقبلة، حسب المصادر نفسها.

وقال لوريانو أورتيغا إنه ناقش خلال زيارته الصين مشاريع التعاون الممكنة و اجتمع مع السلطات المكلّفة التجارة و التعاون.

وأعلنت نيكاراجوا قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان واعترافها بـ"صين واحدة" تُمثّلها حكومة بكين، في قرار وصفته تايبيه بأنّه "مؤلم ومؤسف".

وجاء هذا القرار المفاجئ في وقت شددت الولايات المتحدة عقوباتها على رئيس نيكاراجوا إثر الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الفائت و فاز فيها بولاية رابعة متتالية، بعد أن اعتقل جميع منافسيه.

وبينما تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا شديدا دعت واشنطن جميع الدول الديموقراطية إلى "تعزيز علاقاتها مع تايوان".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض “الحمى و السعال و ضيق النفس”، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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