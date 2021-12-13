وزير دفاع موريتانيا يدشن منشآت عسكرية فى قاعدة لمرية

دشن وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي منشآت عسكرية بالقاعدة العسكرية في لمرية شمالي البلاد قرب الحدود الموريتانية الجزائرية المالية.



وذكر بيان للقوات المسلحة الموريتانية، اليوم /الإثنين/ أن الوزير دشن عنابر للطائرات ومدرجا متكاملا يمكن من الهبوط باستخدام وسائل تقنية حديثة ومحطة للطاقة الشمسية ستوفر مصدرا للطاقة اللازمة للقاعدة، عوضا عن المولدات الكهربائية التي ستصبح مصدرا ثانويا.



وأضاف البيان أن وزير الدفاع دشن مركزا ثانويا للقيادة والرقابة والمعلومات، يعتمد في عمله على رادار المراقبة الليلية لتحديد حركة الأشخاص والسيارات الخفيفة والثقيلة من مسافات مختلفة.



وأشار إلى أن هذا التدشين يدخل في إطار الخطة الخمسية 2020 – 2024 لوزارة الدفاع الرامية إلى تحسين أداء وظروف أفراد القوات المسلحة من أجل القيام بمهامها على أكمل وجه.



وقال خبراء عسكريين إن قاعدة لمرية التي شهدت تطويرا كبيرا خلال الأعوام الماضية شكلت مركزا رئيسيا للوحدات الموريتانية المتخصصة في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة.



وتقع قاعدة لمرية بمطارها العسكري الاستراتيجي في مثلث يمتد عبر موريتانيا ومالي والجزائر وساهمت في دحر الجماعات الإرهابية والمتاجرين بالدين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 39 ألفا و704 إصابات.



وذكرت الوزارة الموريتانية - في بيان أنه جرى تسجيل حالتي وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 846 حالة وفاة، في حين سجلت البلاد 82 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 38 ألفا و206 حالات.

وفي سياق متصل، تسلمت موريتانيا، 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان - أن لقاح جونسون مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف الدولي للولوج للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مليونا و88 ألفًا و628 شخصًا تلقو التطعيم بجرعة واحدة على الأقل، أي نسبة 41% من المستهدفين، فيما وصل عدد مكتملى التلقيح إلى 694 ألفًا و29 شخصًا، أي نسبة 27%.

وحصلت موريتانيا على ما مجموعه 2.5 مليون جرعة من اللقاحات، وحددت مليونين و600 ألف شخص كمستهدفين من مجموع عدد السكان الذي يتجاوز 4 ملايين شخص.